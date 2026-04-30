Ultimissime Inter LIVE | impennata di vendita per i tagliandi per la finale di Coppa Non tramonta l’idea Diaby

Nelle ultime ore si registra un aumento significativo nelle vendite dei tagliandi per la finale di Coppa, con molti tifosi che si sono già assicurati il loro posto. Nel frattempo, continuano a circolare voci riguardanti la possibile presenza di Diaby nella rosa dell’Inter per la prossima stagione, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane molto seguita dagli appassionati e dai media.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 APRILE. Mercato Inter, resta viva la pista araba che porta a Diaby: per Chivu è il profilo ideale. I dettagli. Mercato Inter, dall’Arabia resta viva l’opzione che porta a Diaby: per Chivu è il profilo perfetto nell’attacco nerazzurro Biglietti Lazio Inter, impennata nella vendita per la finale di Coppa Italia: migliaia di tagliandi presi in 24 ore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: impennata di vendita per i tagliandi per la finale di Coppa. Non tramonta l’idea Diaby Inter, altra rimonta al Como: è finale di Coppa Italia Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: le parole di Gervasoni, impennata di vendita per i tagliandi per la finale di Coppadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Biglietti Lazio Inter, impennata nella vendita per la finale di Coppa Italia: migliaia di tagliandi presi in 24 oredi Stefano CoriBiglietti Lazio Inter, per la finale di Coppa Italia ci sono ancora tanti posti a disposizione nel lato nerazzurro dell’Olimpico...