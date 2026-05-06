Si spacca una condotta idrica rubinetti a secco per 4 ore

A Cesa, in via Campostrino, si è rotta una condotta idrica, causando l'interruzione dell'erogazione di acqua potabile. La rottura ha provocato rubinetti a secco per circa quattro ore. Il Comune ha comunicato questa situazione attraverso i propri canali social, informando i residenti dei disagi temporanei causati dal guasto. Nessuna informazione su interventi di riparazione o cause specifiche è stata ancora diffusa.

Disagi a Cesa per la rottura di una condotta idrica in via Campostrino. Lo rende noto il Comune sui propri canali social dove comunica l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile.Gli interventi di ripristino sono già iniziati e si è reso necessario sospendere il servizio nella zona di via.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavori alla condotta idrica, rubinetti a secco e scuole chiuseIl sindaco Stefano Caiazzo ha disposto la chiusura di due plessi scolastici per il 27 aprile 2026. Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco in tre Comuni per 8 ore Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ? Ragazzo svizzero completamente fuori di sé: non fa salire i passeggeri sul treno - BresciaToday; Roccalumera – Sarà sistemata la condotta sottomarina del depuratore consortile: agosto mare pulito?; Follia in Calabria, gli negano una birra e lui spacca tutto: marocchino fermato; Roccalumera – Si spacca la maggioranza si spacca la minoranza: in declino l’amministrazione Lombardo. Si spacca una condotta idrica, rubinetti a secco per 4 oreTecnici già al lavoro per ripristinare il servizio: necessaria la sospensione dell'erogazione di acqua potabile ... casertanews.it Cervinara divisa: il voto di maggio spacca famiglie e amicizie storiche Leggi qui: https://www.informazionesei.it/cervinara-divisa-il-voto-di-maggio-spacca-famiglie-e-amicizie-storiche/ - facebook.com facebook Allerta Meteo, il maltempo spacca l'Italia in due: piogge torrenziali al Nord, caldo scirocco al Sud per un periodo molto lungo | MAPPE e DETTAGLI x.com