Cecchini Sarajevo le indagini si allargano all' estero | coinvolti almeno quattro paesi

Da triesteprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sui cecchini di Sarajevo si sono ampliate oltre i confini nazionali, coinvolgendo ora almeno quattro paesi europei. Secondo fonti ufficiali, le autorità della Bosnia, dell'Austria e della Svizzera stanno portando avanti accertamenti, mentre una conferma arriva anche da un autore noto per aver scritto sul tema, che indica il Belgio come paese coinvolto. Le attività investigative si concentrano sull’identificazione di eventuali collegamenti tra le diverse nazioni e il caso di Sarajevo.

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Le indagini sui cecchini di Sarajevo si estendono ad altri paesi europei. Un articolo di Ansa menziona Bosnia, Austria e Svizzera, mentre Ezio Gavazzeni, autore del libro “I cecchini del weekend”, conferma al telefono che anche il Belgio si sarebbe mosso in tal senso. “Ho appena ricevuto un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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