Cecchini Sarajevo le indagini si allargano all' estero | coinvolti almeno quattro paesi

Le indagini sui cecchini di Sarajevo si sono ampliate oltre i confini nazionali, coinvolgendo ora almeno quattro paesi europei. Secondo fonti ufficiali, le autorità della Bosnia, dell'Austria e della Svizzera stanno portando avanti accertamenti, mentre una conferma arriva anche da un autore noto per aver scritto sul tema, che indica il Belgio come paese coinvolto. Le attività investigative si concentrano sull’identificazione di eventuali collegamenti tra le diverse nazioni e il caso di Sarajevo.

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