Cecchini Sarajevo indagato si avvale della facoltà di non rispondere Il legale | Mai andato all’estero a combattere

Un uomo di 64 anni, residente in una città italiana, è stato interrogato in relazione a un'inchiesta riguardante presunti coinvolgimenti in attività di combattimento all’estero. Durante l’interrogatorio, ha scelto di non rispondere alle domande. Il suo avvocato ha dichiarato che l’uomo non è mai stato all’estero per partecipare a conflitti armati. La vicenda è al momento al centro di un’indagine in corso.

Milano, 13 aprile 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne, residente in provincia di Alessandria, tra i q uattro indagati per omicidio volontario nell'inchiesta coordinata dal pm di Milano Alessandro Gobbis sui 'cecchini del weekend', italiani che avrebbero pagato per raggiungere la Bosnia durante l'assedio di Sarajevo degli anni '90 e sparare contro i civili, tra cui donne e bambini. Cosa aveva detto nelle interviste . L'uomo, ex cacciatore e dipendente pubblico a Genova prima di andare in pensione, nelle scorse settimane aveva spiegato in alcune interviste di essere stato in Bosnia per combattere con un gruppo paramilitare serbo, ma ha negato di aver partecipato a quei "safari a pagamento".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini Sarajevo, indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Il legale: “Mai andato all’estero a combattere” Avellino: l’indagato per maltrattamenti si avvale della facoltà di non rispondereIl 52enne resta in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia: la difesa valuta la richiesta di modifica della misura cautelare Avellino, 3 aprile... Sparatoria a Ceppaloni, l’indagato si avvale della facoltà di non rispondereTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina l’udienza di convalida per il giovane arrestato dopo il ferimento di un 36enne beneventano...