Durante il fine settimana, le autorità di Sarajevo hanno identificato quattro paesi europei coinvolti nelle indagini sui cosiddetti “cecchini del weekend”. Si tratta di un’indagine in corso su individui stranieri che avrebbero partecipato agli scontri durante l’assedio. Le autorità stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni, senza ancora rilasciare dettagli sui sospetti o sui passaggi successivi. La questione riguarda episodi di fuoco provenienti da cecchini che si sono verificati in diverse zone della città durante il periodo di conflitto.

Sono quattro ora i Paesi europei che indagano indagando su uno degli aspetti più oscuri e disturbanti emersi a distanza di trent’anni dalla guerra nei Balcani: i cosiddetti “cecchini del weekend”, stranieri che avrebbero raggiunto la Sarajevo assediata per sparare sui civili, pagando pur di partecipare alla violenza dell’assedio serbo-bosniaco tra il 1992 e il 1995. Secondo quanto emerso, oltre all’Italia – con la procura di Milano – stanno svolgendo accertamenti anche Bosnia, Svizzera e Austria. E proprio per coordinare le indagini dovrebbe tenersi a breve una riunione operativa presso Eurojust, all’Aia, con magistrati e investigatori dei quattro Paesi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I “cecchini del weekend” di Sarajevo, ora sono quattro i Paesi che indagano sui killer stranieri durante l’assedio

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