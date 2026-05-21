Un’auto si trova nel letto di un corso d’acqua a Fucecchio, in provincia di Firenze. La presenza del veicolo è stata segnalata, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperarla. Al momento, non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato all’incidente o al dislocamento dell’auto in quella posizione. Le forze dell’ordine stanno valutando le possibili cause e verificando eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Fucecchio (Firenze), 21 maggio 2026 – Che ci fa un’auto in mezzo a un corso d’acqua? Intanto ci hanno pensato i vigili del fuoco a recuperarla, poi ci sarà da capire come ci sia finita. E’ successo stamani a Fucecchio, all’altezza di via Porto di Cavallaia, dove in mezzo all’Usciana spuntava la sagoma di una utilitaria di colore blu. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono stati allertati intorno alle 9 per la rimozione. Arrivati con una squadra e il nucleo sommozzatori, i vigili del fuoco empolesi hanno verificato che all’interno dell’autovettura non vi fosse nessuno e poi l’hanno collegata a una fascia e l’hanno trainata con un mezzo agricolo fuori dall’alveo del canale, affidandolo alla polizia locale dell'Unione dei Comuni che condurrà le indagini del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è un’auto in mezzo all’Usciana, ma come ci è finita?

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