Sono qui per una trasferta di lavoro Ma in auto ha mezzo chilo di cocaina

Da trentotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine, un uomo ha dichiarato di essere in viaggio per motivi di lavoro. Tuttavia, gli agenti hanno trovato nel veicolo circa mezzo chilo di cocaina e 40.000 euro in contanti. Quando gli è stato chiesto quale fosse la natura del suo spostamento, ha affermato di essere un lavoratore in trasferta. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, e l’uomo è stato sottoposto a fermo. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli di sicurezza stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si era definito un lavoratore trasfertista quando i poliziotti gli hanno chiesto che cosa facesse da quelle parti; peccato che in auto avesse qualcosa come 40mila euro di cocaina. È quanto successo durante un controllo al casello dell’A22 di Bolzano Sud, con gli agenti della sezione Antidroga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

REPORT CARD: Hogs Grind Out Gritty Road Win At Oklahoma

Video REPORT CARD: Hogs Grind Out Gritty Road Win At Oklahoma

Sullo stesso argomento

Oltre mezzo chilo di cocaina trasportato in auto: la polizia incastra un uomo e una donnaTrasportavano in auto oltre mezzo chili di cocaina quando sono stati fermati dalla polizia e sottoposti a un controllo.

Rho, Mezzo chilo di cocaina e farmaci nascosti tra i sedili dell’auto: denunciato un 39enneRho (Milano), 7 aprile 2026 – Ha aperto l'auto dell'ex compagno parcheggiata sotto la sua abitazione in via Molino Prepositurale a Rho e in mezzo ai...

sono qui per una trasfertaPagamenti tracciabili in trasferta: quando bisogna davvero fare attenzioneEcco una serie di regole e consigli utili sui pagamenti tracciabili per le trasferte di lavoro per dipendenti, aziende e Partite IVA. missionline.it

sono qui per una trasfertaSpese di trasferta pagate in contanti: quando vale il rimborso (e quando no)Trasferte e spese in contanti: quando si possono ancora pagare cash e quando si rischiano problemi fiscali a livello di rimborso. missionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web