Sono qui per una trasferta di lavoro Ma in auto ha mezzo chilo di cocaina

Durante un controllo di routine, un uomo ha dichiarato di essere in viaggio per motivi di lavoro. Tuttavia, gli agenti hanno trovato nel veicolo circa mezzo chilo di cocaina e 40.000 euro in contanti. Quando gli è stato chiesto quale fosse la natura del suo spostamento, ha affermato di essere un lavoratore in trasferta. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, e l’uomo è stato sottoposto a fermo. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli di sicurezza stradale.

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