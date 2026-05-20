Sono qui per una trasferta di lavoro Ma in auto ha mezzo chilo di cocaina
Durante un controllo di routine, un uomo ha dichiarato di essere in viaggio per motivi di lavoro. Tuttavia, gli agenti hanno trovato nel veicolo circa mezzo chilo di cocaina e 40.000 euro in contanti. Quando gli è stato chiesto quale fosse la natura del suo spostamento, ha affermato di essere un lavoratore in trasferta. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, e l’uomo è stato sottoposto a fermo. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli di sicurezza stradale.
Si era definito un lavoratore trasfertista quando i poliziotti gli hanno chiesto che cosa facesse da quelle parti; peccato che in auto avesse qualcosa come 40mila euro di cocaina. È quanto successo durante un controllo al casello dell’A22 di Bolzano Sud, con gli agenti della sezione Antidroga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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