C' è un teschio umano al parco | il ritrovamento tra i cespugli l' allarme lanciato dai passanti

Nel pomeriggio di ieri, un teschio umano è stato trovato tra i cespugli del parco Maugeri, situato nel quartiere Libertà di Bari. Il ritrovamento è stato segnalato da alcuni passanti che si sono imbattuti nell'oggetto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per avviare le indagini necessarie. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura e sulle circostanze del ritrovamento.

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