C' è un teschio umano al parco | il ritrovamento tra i cespugli l' allarme lanciato dai passanti
Nel pomeriggio di ieri, un teschio umano è stato trovato tra i cespugli del parco Maugeri, situato nel quartiere Libertà di Bari. Il ritrovamento è stato segnalato da alcuni passanti che si sono imbattuti nell'oggetto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per avviare le indagini necessarie. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura e sulle circostanze del ritrovamento.
Macabro ritrovamento a Bari. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, un teschio umano è stato rinvenuto all'interno del parco Maugeri, nel quartiere Libertà. A fare la scoperta sono stati alcuni cittadini che si trovavano nell'area verde e che hanno notato la presenza del cranio tra la. 🔗 Leggi su Today.it
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Ciao a tutti! Volevo immaginare come potrebbe apparire il James McCloud realistico come un vero essere umano. Questo è un disegno a mano fatto da me utilizzando solo una matita in grafite, concentrandomi su un aspetto scolpito e sui suoi fantastici occhia reddit
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