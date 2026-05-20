Bari teschio nel parco Maugeri | mistero tra i cespugli e i rosari

A Bari, nel parco Maugeri, è stato ritrovato un teschio tra i cespugli, con alcuni rosari accanto. La scoperta ha suscitato curiosità e domande sulla provenienza del cranio e sulla donna a cui potrebbero appartenere i rosari. Le forze dell'ordine stanno effettuando approfondimenti per chiarire i dettagli di questa scena insolita e capire come il teschio sia finito in quella zona. La zona è stata messa sotto osservazione e gli inquirenti stanno analizzando gli elementi trovati sul posto.

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? Punti chiave Chi era la donna a cui appartengono i rosari trovati?. Come è potuto finire un teschio indisturbato tra i cespugli?. Quale legame esiste tra i resti e i rosari colorati?. Perché la polizia deve ora controllare i registri delle scomparse?.? In Breve Ritrovamento avvenuto mercoledì 20 maggio tra i sentieri di via Napoli.. Cranio di donna anziana rinvenuto insieme a diversi rosari colorati.. Polizia Scientifica indaga incrociando i resti con i registri delle scomparse.. Chiusura temporanea del parco Maugeri per accertamenti tecnici e rilievi.. Un teschio umano è stato rinvenuto tra i cespugli del parco Maugeri in via Napoli a Bari, scatenando l’allarme tra i passanti che si trovavano nell’area verde questo mercoledì 20 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, teschio nel parco Maugeri: mistero tra i cespugli e i rosari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bari aderisce all'Earth Hour: domani luci spente nel parco Maugeri per 'salvare il pianeta'La partecipazione all'iniziativa internazionale, dedicata al contrasto al cambiamento climatico, prevede lo stop all'illuminazione pubblica nello... Leggi anche: Mistero al parco, scoperta choc: trovato un teschio Ritrovato un teschio umano nel Parco Maugeri, a BariSecondo alcune testimonianze aveva ancora i denti attaccati. Potrebbe appartenere a una donna anziana il teschio umano ritrovato nel pomeriggio nel Parco Maugeri, al quartiere Libertà di Bari. A segna ... rainews.it Bari, giallo al Parco Maugeri: rinvenuto un teschio umano. Scattano le indagini FOTOSul posto la polizia locale allertata dai frequentatori del parco: presente anche la scientifica e un medico di anatomia patologica ... lagazzettadelmezzogiorno.it