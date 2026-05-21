Un giudice ha deciso di riconoscere la lucidità dell’uomo che ha compiuto un attentato a Modena, secondo quanto riportato nelle carte ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione di chi si occupa di diritto e di sicurezza pubblica, aprendo un dibattito sul comportamento di chi sceglie di mettere in atto azioni violente. La vicenda si è svolta in un contesto di indagini e accertamenti, senza coinvolgimenti di altre persone o enti pubblici.

Gentile Direttore Feltri, pare che il giudice abbia riconosciuto la lucidità dell'attentatore di Modena. Eppure in televisione continuiamo a sentire parlare di confusione mentale, di disturbi psichiatrici, di vuoti di memoria. C'è chi sostiene addirittura che bisogna credere alle sue parole perché sarebbe malato. Ma allora dove sta la verità? Possibile che ogni volta si debba trasformare un attentatore in uno squilibrato incapace di intendere e di volere? Gianluca Rossi Caro Gianluca, non occorre essere psichiatri, criminologi o premi Nobel per comprendere ciò che appare evidente persino applicando il semplice buonsenso. Quest’uomo ha agito con lucidità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C'è chi sceglie il male e non è affatto follia

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