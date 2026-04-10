Il calcio femminile cresce fa rumore riempie gli stadi Ma chi decide chi urla le indicazioni dal bordo del campo chi sceglie la formazione quasi sempre è un uomo La FIFA ha deciso di forzare il cambiamento

Il calcio femminile sta crescendo e attirando sempre più pubblico negli stadi, ma le decisioni sul campo sono spesso prese da uomini. La FIFA ha annunciato un intervento per promuovere la presenza femminile nelle posizioni di leadership e allenamento. Tra le figure di spicco c’è Suzanne Bakker, allenatrice olandese di 42 anni, attualmente alla guida del Milan femminile e unica donna in panchina come allenatrice principale nella Serie A di quest’anno.

S uzanne Bakker allena il Milan. È olandese, ha quarantadue anni e, nella Serie A femminile italiana di quest’anno, è l’unica donna a sedersi in panchina come allenatrice principale. Una su dodici squadre. Un dato che, se non si sapesse che si parla del campionato femminile, sembrerebbe quasi impossibile da spiegare. Invece è esattamente quello che accade, in Italia e non solo. Da quando sono arrivati il professionismo, i contratti veri, gli investimenti, le allenatrici sono quasi sparite, sostituite da colleghi uomini. Come se la crescita in termini di stipendi e di prestigio, tendesse ad attrarre più uomini nelle posizioni di comando. Europei di calcio femminile, le azzurre volano in semifinale: «L’abbraccio tra tutte noi» X Calcio femminile, ma l’allenatore è quasi sempre uomo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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