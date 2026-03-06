Non lo so forse sei migliore di Pelé Lui non era affatto male | Trump si rivolge così a Messi | Video

Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell’Inter Miami, campioni dell’ultima Major League Soccer. Durante l’incontro, Trump ha rivolto parole a Messi, dicendogli che forse è meglio di Pelé, aggiungendo che Pelé non era affatto male. L’evento si è svolto nel rispetto di un contesto ufficiale, con i giocatori presenti per il riconoscimento della vittoria.

Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell’Inter Miami, vincitori dell’ultima Major League Soccer. Dopo aver parlato a lungo dell’attacco all’Iran e della guerra in Medio Oriente, tra l’imbarazzo degli stessi calciatori, il presidente Usa con disinvoltura si è rivolto a Messi. E ha scherzato con il campione argentino: “Non dovrei dirlo, perché sono vecchio, ma ho visto Pelé“, ha detto Trump. Poi, rivolgendosi a Messi: “Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Pelé non era affatto male“. I giocatori hanno consegnato a Trump una maglia rosa con il numero 47, in riferimento al 47esimo presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

