Cattani Farmindustria | Most Favoured Nation cambia gestione e valorizzazione innovazione

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante di un’associazione di settore ha commentato le modifiche alla gestione e alla valorizzazione dell’accordo Most Favoured Nation, sottolineando l’importanza di inserirlo nel panorama geoeconomico e politico internazionale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, il 21 maggio, e si concentra sull’impatto delle nuove modalità di gestione dell’accordo, senza approfondire ulteriori dettagli o analisi. La discussione si inserisce nel quadro delle dinamiche legate all’equilibrio commerciale globale.

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Roma, 21 mag. (Labitalia) - "Dobbiamo mettere il tema Most Favoured Nation (Mfn) nel contesto geoeconomico e politico globale. L'industria farmaceutica e la filiera della salute sono fortemente interconnesse a livello mondiale per competenze, materie prime, ricerca e sviluppo. Isolare il tema Mfn da questo quadro non permetterebbe di avere una visione d'insieme. L'Mfn", che lega il prezzo dei farmaci a quello praticato nei Paesi che hanno un reddito pro-capite paragonabile e dove il costo è più basso, "si inserisce in uno scenario in cui diventa necessario cambiare approccio in modo radicale nella gestione dell'innovazione e richiama la necessità valorizzare di più l'innovazione e la ricerca sostenuta negli anni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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