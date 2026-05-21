Catanzaro contro-replica al Palermo | Confermiamo le aggressioni ma per noi la vicenda è chiusa
Il club di calcio ha risposto alle accuse provenienti dal Palermo, confermando di aver subito alcune aggressioni durante l'ultima partita. Nel comunicato ufficiale, si afferma che le autorità competenti sono state informate e che si ripone fiducia nel loro operato. La società ha anche dichiarato che, per quanto riguarda la vicenda, ritiene che la questione possa considerarsi conclusa. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata in merito alle modalità o ai responsabili delle aggressioni.
Si va avanti a suon di comunicati. Stavolta è il Catanzaro a rispondere alle accuse del Palermo, e lo fa in maniera netta. "US Catanzaro 1929, in merito alla semifinale playoff di ritorno Palermo–Catanzaro disputata ieri allo stadio Renzo Barbera, intende sottolineare l’alto valore sportivo e agonistico dell’evento che, come nella gara di andata, ha visto confrontarsi due squadre che hanno pienamente onorato l’impegno. Per quanto riguarda i fatti extracalcistici, la società precisa che, dopo aver visionato le immagini disponibili e raccolto le testimonianze dei propri tesserati presenti, conferma integralmente la versione dei fatti già resa agli organi di stampa dai vertici societari nel post partita e alle autorità di pubblica sicurezza presenti nell’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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