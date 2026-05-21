Catanzaro contro-replica al Palermo | Confermiamo le aggressioni ma per noi la vicenda è chiusa

Il club di calcio ha risposto alle accuse provenienti dal Palermo, confermando di aver subito alcune aggressioni durante l'ultima partita. Nel comunicato ufficiale, si afferma che le autorità competenti sono state informate e che si ripone fiducia nel loro operato. La società ha anche dichiarato che, per quanto riguarda la vicenda, ritiene che la questione possa considerarsi conclusa. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata in merito alle modalità o ai responsabili delle aggressioni.

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