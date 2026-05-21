Catania-Lecco Toscano | ‘Serve maturità e controllo mentale

Nel match tra Catania e Lecco, l'allenatore ha sottolineato l'importanza di mantenere maturità e controllo mentale durante la partita. Si discute di come i giocatori affronteranno la pressione del pubblico e dell’ambiente dello stadio, mentre si valuta anche la disponibilità di eventuali sostituti pronti a intervenire e cambiare l’andamento della gara. La sfida si presenta come un banco di prova per le capacità di gestione dello stress da parte di entrambe le formazioni.

? Domande chiave Come faranno i giocatori a gestire la pressione del Massimino?. Chi saranno i sostituti pronti a cambiare l'inerzia della partita?. Quali sono i problemi fisici che condizionano le scelte di Toscano?. Come cambierà la mentalità del Lecco rispetto alla sfida dell'andata?.? In Breve Pieraccini e Lunetta sono in gestione fisica per acciacchi muscolari pre-match.. Corbari resta indisponibile mentre Bruzzaniti e Cicerelli sono stati lodati per l'andata.. Forte e Jimenez sono indicati come elementi chiave per la continuità tecnica.. Il Massimino ospiterà la sfida decisiva per la promozione in Serie B.. Domenico Toscano ha chiesto concentrazione assoluta e una prova di maturità ai suoi giocatori in vista del match di ritorno dei playoff tra Catania e Lecco, che si disputerà stasera al Massimino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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