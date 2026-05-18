Pronostico Catania-Lecco | Mimmo Toscano fa la differenza

Nella partita di playoff di Serie C tra Catania e Lecco, le tifoserie si sono affrontate in modo acceso, portando a incidenti tra supporters e a un’auto data alle fiamme. La sfida si svolge in un clima teso, con le due squadre che si preparano a scendere in campo per gara secca. L’allenatore di una delle due formazioni è noto per aver influenzato il risultato con le sue scelte tattiche, mentre l’altra punta sulla propria solidità difensiva. La partita sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme di streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Catania-Lecco è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Prima della partita gli scontri tra tifosi con un’auto anche incendiata. In campo una sola occasione, quella di Forte, attaccante del Catania, che ha colpito la traversa. Ma in generale, nell’arco del match, sono stati appunto i siciliani di Mimmo Toscano a mostrare qualcosa in più. (Profilo Instagram Catania) – Ilveggente.it Mercoledì sera in Sicilia la squadra di casa potrebbe riuscire nell’impresa di prendersi un posto nella semifinale playoff. Il Lecco è stato imballato nella testa e nelle gambe dall’importanza della partita e ha sofferto, soprattutto nel primo tempo, nel quale c’è stata la sensazione che il Catania potesse passare da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Catania-Lecco: Mimmo Toscano fa la differenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mimmo Toscano torna sulla panchina del CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno ufficiale dopo settimane di voci La notizia circolava già da alcune ore, ma adesso è arrivata anche la conferma... Pronostico Polonia-Albania: l’esperienza fa la differenzaPolonia-Albania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico In una sola occasione,...