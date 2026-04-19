A Lecco e Lumezzane si affrontano oggi alle 14 in un derby lombardo di calcio. La partita vede il Lecco cercare di avanzare in classifica, mentre il Lumezzane punta a consolidare la posizione nei playoff. Entrambe le squadre sono motivate a ottenere i tre punti in questa sfida, che si svolge su un campo di grande rilevanza in campionato.

Il Lecco per salire di un’altra posizione in classifica, il Lumezzane per blindare i playoff. È su questi presupposti che si gioca il derby lombardo tra le due squadre protagoniste alle 14.30 al Rigamonti-Ceppi. Il Lecco è terzo a quota 63 a pari merito con l’Union Brescia, a +2 sul Trento e + 4 sul Renate. Il Lumezzane è invece settimo con 52 punti. I ragazzi di Federico Valente, reduci dalla splendida vittoria in casa dell’Alcione, hanno l’obbligo di vincere per blindare la terza posizione e strizzare l’occhio alla seconda, nel caso di un passo falso dell’Union Brescia. Dopo un periodo di flessione i lecchesi sono tornati su buonissimi livelli e sono una delle squadre più in forma del momento nel girone A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, esame di maturità. C’è un Lume da big match

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