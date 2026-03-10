Catania fermato dalla Casertana | al Massimino finisce 0-0

Il Catania e la Casertana si sono affrontate allo Stadio Angelo Massimino, con il risultato di 0-0 nella trentunesima giornata del Girone C di Serie C. La partita si è conclusa senza reti, lasciando i tifosi dei rossazzurri insoddisfatti di una prestazione che non ha portato a nessuna vittoria. La sfida si è disputata davanti a un pubblico di spettatori che ha assistito a un incontro senza grandi emozioni.

Pareggio che lascia più dubbi che certezze per i rossazzurri. Serata deludente allo Stadio Angelo Massimino, dove il Catania non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Casertana nella trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Un risultato che non soddisfa i rossazzurri, incapaci di trasformare il predominio territoriale in occasioni realmente decisive sotto porta. Se da un lato la squadra etnea può consolarsi con la porta difesa da Dini rimasta inviolata, segnale di una discreta solidità difensiva, dall'altro emergono preoccupanti difficoltà in fase offensiva. Il Catania prova a costruire gioco, ma si blocca puntualmente negli ultimi metri, con meccanismi d'attacco che appaiono poco fluidi proprio nel momento più delicato della stagione.