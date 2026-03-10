La Casertana esce indenne dal Massimino | finisce 0-0 col Catania

La Casertana esce indenne dal Massimino di Catania. Finisce a reti bianche il big match tra i falchetti e gli etnei. Nel primo tempo le due squadre si studiano con le difese brave a sventare eventuali pericoli dalle parti di De Lucia e Dini. Per la prima conclusione in porta bisogna aspettare il minuto 23 quando Casarotto entra in area e spara da posizione defilata, Dini respinge coi piedi. Il Catania spinge ma le conclusioni dei padroni di casa si infrangono sul muro rossoblu. Al 43' anche il Catania trova la strada per la rete ma De Lucia devia in corner la conclusione di Casasola. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi. Nella seconda frazione di gioco il Catania è subito pericoloso.