Catania droga nascosta nella friggitrice ad aria e pistola con silenziatore in casa | arrestato 31enne

Una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol ha portato all’arresto di un 31enne a Catania. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato droga nascosta all’interno di una friggitrice ad aria e una pistola con silenziatore. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le sostanze e l’arma, e hanno arrestato l’uomo per detenzione di stupefacenti e arma da fuoco. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo condotte dalla polizia in città.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisiva una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso illegale di un’arma da fuoco con matricola abrasa e silenziatore. L’operazione è scattata grazie a una segnalazione inviata attraverso l’applicazione YouPol, strumento utilizzato dai cittadini per comunicare in modo rapido e anche anonimo situazioni sospette o episodi di illegalità. Il 31enne era già affidato ai servizi sociali. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali dopo una precedente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, droga nascosta nella friggitrice ad aria e pistola con silenziatore in casa: arrestato 31enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pistola nascosta in casa e droga in quantità: arrestato 62enne a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Canalicchio La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 62 anni trovato in... Paternò, droga in auto e pistola nascosta in casa: arrestato un 28enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel quartiere “Scala Vecchia” Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze... La droga nascosta nella friggitrice ad aria e una pistola in cucina, arrestato 31enneAncora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità. grandangoloagrigento.it Catania. Droga nascosta tra cucina e frigorifero: blitz dei Carabinieri nel quartiere BorgoOperazione antidroga dei Carabinieri nel quartiere Borgo di Catania, dove un giovane di 20 anni è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai ... libertasicilia.it