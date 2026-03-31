Pistola nascosta in casa e droga in quantità | arrestato 62enne a Catania

Durante un’operazione nel quartiere Canalicchio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 62 anni trovato in possesso di una pistola nascosta in casa e di una notevole quantità di droga. Nell’abitazione sono state rinvenute sia l’arma da fuoco che la sostanza stupefacente, entrambe occultate all’interno dell’appartamento. L’uomo è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Canalicchio. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 62 anni trovato in possesso di un’arma da fuoco e di una grande quantità di sostanze stupefacenti, occultate all’interno della sua abitazione. L’intervento è scaturito da un’attività info-investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile, che ha portato alla perquisizione dell’appartamento in cui l’uomo viveva con i genitori anziani, nel quartiere Canalicchio. Droga e arma nascosti nella camera da letto. Durante i controlli, i poliziotti hanno scoperto 70 grammi di marijuana e una pistola nascosti in un mobile della camera da letto dell’uomo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pistola nascosta in casa e droga in quantità: arrestato 62enne a Catania Articoli correlati Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enneI carabinieri hanno recuperato 50 grammi di marijuana, una pistola a salve modificata per fare fuoco e corredata da proiettili, una dose di cocaina... Giarre, arsenale in casa: 62enne arrestato per pistola modificata e spaccio di droga. Indagini in corso.Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Giarre, in provincia di Catania, dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Penna-pistola nascosta nel salotto di casa: la pericolosa arma che passa inosservata; Pistola e cartucce nascoste in casa, arrestato 51enne a Lentini; Riace, penna-pistola nascosta in casa: arrestato un uomo (VIDEO); Non solo droga: tra gli attrezzi nel furgone spuntano una katana e una Smith & Wesson. Pistola e cartucce nascoste in casa, arrestato 51enne a LentiniUn 51enne è stato arrestato a Lentini dalla Polizia. Gli vengono contestai i reati di detenzione abusiva di armi, furto e ricettazione. Gli agenti, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuat ... siracusaoggi.it A RIACE, IN CALABRIA, I CARABINIERI HANNO TROVATO UNA 'PENNA-PISTOLA' NASCOSTA NEL SALOTTO DI CASA x.com Riace, scoperta “penna-pistola” nascosta in casa: un arresto facebook