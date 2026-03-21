Durante controlli antidroga nel quartiere Scala Vecchia a Paternò, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 28enne del luogo. Durante l’operazione, è stato trovato un veicolo con droga e una pistola nascosta all’interno dell’abitazione dell’uomo. L’indagine si è svolta nel contesto di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel quartiere “Scala Vecchia”. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un giovane di 28 anni del posto. L’uomo è indagato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per detenzione ai fini di spaccio di droga, ricettazione e possesso di arma clandestina. Il comportamento sospetto in auto. Nel primo pomeriggio, i militari in abiti civili, a bordo di un’auto con targa di copertura, hanno concentrato i controlli nella zona denominata “Scala Vecchia”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, droga in auto e pistola nascosta in casa: arrestato un 28enne

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