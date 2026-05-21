A Catania sono stati effettuati controlli straordinari dalla Polizia in occasione dell’arrivo di cinque navi da crociera, che hanno portato circa 15.000 turisti in città. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a un rafforzamento dei controlli lungo le vie di accesso e nelle aree di sbarco, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza dei visitatori e delle zone interessate. L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure previste per gli eventi di questo tipo.

I controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato a Catania, per assicurare la sicurezza pubblica in occasione dell’arrivo simultaneo delle imbarcazioni, hanno riguardato 15.000 passeggeri e 5 navi da crociera. L’operazione, coordinata dal Questore, è stata realizzata grazie a una pianificazione congiunta con il Comune e l’Autorità Portuale, coinvolgendo numerose forze e risorse per garantire un soggiorno sicuro ai turisti provenienti da tutto il mondo. Un’operazione coordinata tra istituzioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arrivo di 5 navi da crociera in soli 2 giorni ha richiesto un imponente sforzo organizzativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania blindata per l’arrivo di 5 navi da crociera, così sono stati controllati 15mila passeggeri

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