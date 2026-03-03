Guerra in Medio Oriente migliaia di passeggeri bloccati sulle navi da crociera Nessun ?rimpatrio previsto
La guerra in Medio Oriente ha causato il blocco di migliaia di passeggeri sulle navi da crociera, con nessun piano di rimpatrio previsto. La crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran ha aggravato la situazione, mettendo in crisi il settore crocieristico nel Golfo Persico. La situazione attuale impedisce alle navi di tornare ai porti di origine e di garantire la sicurezza dei passeggeri.
La nuova escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran sta mettendo in seria difficoltà il settore crocieristico nel Golfo Persico, in quella che potrebbe rivelarsi la crisi più grave dai tempi dello stop imposto dal Covid-19 nel 2020. I passeggeri bloccati Le compagnie con navi operative nell’area si trovano ad affrontare uno scenario complesso: migliaia di passeggeri sono bloccati a bordo di sei unità attraccate nei porti di Dubai, Abu Dhabi e Doha, impossibilitati a sbarcare dopo che le ostilità hanno causato la sospensione improvvisa dei voli nella regione. Gli attacchi Nel frattempo, la tensione è ulteriormente salita dopo nuovi attacchi contro petroliere al largo della Penisola di Musandam, in Oman, mentre la coalizione guidata dagli Stati Uniti ha innalzato a “critico” il livello di minaccia nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Usa, in Iran caccia, portaerei, 13 navi da guerra, lanciamissili: tutta la forza in Medio Oriente per l'attaccoOltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto.
