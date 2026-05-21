A Castrignano, una donna è stata ferita da due cani di grossa taglia e trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato durante un passaggio nella zona, dopo che i due molossi sono riusciti a scappare dalla proprietà privata. Restano da chiarire le modalità con cui sono fuggiti e quali misure siano state prese per prevenirne la fuga. Le autorità stanno indagando sulla responsabilità del proprietario degli animali e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

? Domande chiave Come sono riusciti i due molossi a fuggire dalla proprietà?. Quali responsabilità ricadranno sul proprietario degli animali scappati?. Perché le recinzioni della zona non hanno impedito la fuga?. Cosa dicono le indagini dell'Asl sulla sicurezza di quella proprietà?.? In Breve Aggressione avvenuta giovedì 21 maggio 2026 alle ore 06:16 vicino al campo sportivo.. Vittima di 44 anni operata al polso presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.. Polizia Locale e Asl indagano sulla proprietà da cui sono fuggiti pitbull e rottweiler.. Intervento dei soccorritori della struttura sportiva per separare i due molossi dalla donna.. Alle ore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrignano, moglie del sindaco ferita da due cani: lei in ospedale

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