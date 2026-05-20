A spasso con il cane aggredita da un rottweiler | in ospedale la moglie del sindaco

Da quotidianodipuglia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio a Castrignano dei Greci, vicino al campo sportivo in zona industriale, una donna di 44 anni, moglie del sindaco, è stata aggredita mentre passeggiava con il suo cane. La donna è stata attaccata da un rottweiler e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. L’incidente si è verificato in un’area frequentata da residenti e persone che passeggiano con i propri animali. La presenza di più cani di diverse razze in zona ha attirato l’attenzione sulla gestione degli animali nel quartiere.

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Attimi di terrore ieri pomeriggio a Castrignano dei Greci, nei pressi del campo sportivo in zona industriale: la moglie 44enne del sindaco Roberto Casaluci è stata assalita da un pitbull e un rottweiler mentre attendeva il figlio agli allenamenti insieme al proprio meticcio. Verso le 19 i due molossi, scappati da una casa vicina, hanno inseguito la donna. La 44enne ha tentato di rifugiarsi verso gli spalti, cadendo a terra sotto l'aggressione dei cani. Decisivo l'intervento di un mister e di un dirigente della scuola calcio che, udite le urla, hanno allontanato a fatica i due grossi cani. Operata La donna, portata in ospedale a Scorrano e poi trasferita al Fazzi di Lecce, è stata operata in chirurgia plastica per lesioni ad avambraccio e polso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

a spasso con il cane aggredita da un rottweiler in ospedale la moglie del sindaco
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