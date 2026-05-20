Azzannata da un pitbull e un rottweiler | in ospedale la moglie del sindaco Casaluci

Da lecceprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 44 anni, moglie del sindaco di Castrignano de’ Greci, è stata ferita da due cani di grossa taglia, un pitbull e un rottweiler, mentre si trovava nel cortile di casa. La donna è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Secondo quanto emerso, le sue condizioni sarebbero migliorate e si attendono notizie sulla possibile dimissione prevista per la giornata successiva. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente locale e tra i cittadini.

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CASTRIGNANO DE’ GRECI – La notizia di partenza è quella buona, ovvero che sta meglio e, con ogni probabilità, sarà dimessa nella giornata di domani, Caterina Gallo, 44enne figlia dell’ex senatore Cosimo Gallo e moglie del sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci, aggredita nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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