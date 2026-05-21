Castrezzato cade da ponteggio | grave operaio di 35 anni
Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 9:30 in via Mingotti a Castrezzato. Un operaio di 35 anni è caduto da un ponteggio, riportando ferite di grave entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche sul caso. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.
Castrezzato (Brescia), 21 maggio 2026 – Grave incidente sul lavoro questo giovedì mattina 21 maggio poco dopo le 9 e mezzo in via Mingotti a Castrezzato. Un operaio di 35 anni, di origini albanesi, è precipitato da un ponteggio allestito per la ristrutturazione di un'abitazione, facendo un volo di circa cinque metri e andando poi a finire sull’asfalto, dove ha riportato diverse contusioni. I suoi colleghi hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, i cui operatori hanno attivato immediatamente la Soreu Alpina di Bergamo e le forze dell’ordine. I soccorsi . Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Sebbene in un primo momento le condizioni del trentacinquenne sembrassero stabili, il quadro clinico ha subito un repentino peggioramento nel corso dei minuti successivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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