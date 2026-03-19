Modena operaio 60enne cade da ponteggio e muore

A Modena, un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione di un edificio ex banca. L'incidente si è verificato nel cantiere e ha coinvolto un operaio coinvolto nelle operazioni di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

MODENA, 19 MAR – Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico questa mattina intorno alle 9 a Modena. Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell’edificio ex Banca d’Italia, ovvero l’intervento in corso per riqualificare lo storico palazzo Boschetti, a breve distanza dalla cittadella della giustizia modenese, dove si trovano tribunale e procura. Non c’è stato scampo per l’operaio, fatali le conseguenze della caduta dall’alto. Sul posto il 118, che ha constatato il decesso, e la polizia. In corso indagini per chiarire la dinamica della caduta. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Modena, operaio 60enne cade da ponteggio e muore Articoli correlati Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muoreLa vittima un uomo di 40 anni, sposato e padre di due figli, impegnato in alcuni lavori sul capannone di un'attività privata di via Emiro Giafar. Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena: muore sul colpo un operaioUn operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena. Tutti gli aggiornamenti su Modena operaio 60enne cade da ponteggio... Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore(ANSA) – MODENA, 19 MAR – Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico questa mattina intorno alle 9 a Modena. Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutt ... espansionetv.it Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena: muore sul colpo un operaioUn operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena ... fanpage.it