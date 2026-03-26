Una casa editrice di Napoli ha consegnato una ludoteca a una residenza per anziani situata a Giugliano in Campania. L'iniziativa mira a portare il gioco da tavolo nelle strutture di assistenza per promuovere momenti di svago tra gli ospiti. La donazione comprende diversi giochi, con l’obiettivo di favorire l’intrattenimento e l’interazione tra gli anziani residenti.

La casa editrice partenopea dona una ludoteca alla residenza per anziani Villa Serena di Giugliano in Campania. È il primo appuntamento di una campagna più ampia di sensibilizzazione sull’importanza del gioco nella terza età. Giocare insieme, condividere un tavolo, ritrovare nella relazione un momento di leggerezza e partecipazione che non abbia età: è da qui che parte l’iniziativa di Giochi Uniti, casa editrice partenopea, che avvia un percorso dedicato alla diffusione del gioco da tavolo nelle residenze per anziani. Non solo un modo per tenere vivo e allenato il cervello, grazie alle ormai conclamate capacità del gioco; la famosa casa di giochi da tavolo si è fatta infatti capofila di una battaglia per contrastare una tendenza all’isolamento che, anche tra quelli più avanti con gli anni, vede gli smartphone protagonisti (in negativo). 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giocare rende giovani: Giochi Uniti porta il gioco da tavolo nelle residenze per anziani

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