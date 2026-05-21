Castello di Novara in 2 si fanno avanti per il bar-ristorante | a quando l' apertura?

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone si sono fatte avanti per gestire il bar-ristorante all’interno del Castello di Novara, dopo che i precedenti bandi sono risultati vuoti o con proroghe, senza esito. La procedura seguirà ora un affidamento diretto, senza ulteriori gare. Restano da definire i tempi e i dettagli dell’apertura, mentre l’amministrazione si prepara a concludere questa fase di assegnazione, che dovrebbe portare a una nuova gestione del servizio nel sito storico.

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Due interessamenti e si procederà per affidamento diretto. Questo l'aggiornamento relativo al bar-ristorante del Castello di Novara, dopo i vari bandi, tutti con proroga, tutti andati di fatto deserti.A fare il punto della situazione è stato l'assessore Luca Piantanida durante la commissione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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