Castello di Novara in 2 si fanno avanti per il bar-ristorante | a quando l' apertura?

Due persone si sono fatte avanti per gestire il bar-ristorante all’interno del Castello di Novara, dopo che i precedenti bandi sono risultati vuoti o con proroghe, senza esito. La procedura seguirà ora un affidamento diretto, senza ulteriori gare. Restano da definire i tempi e i dettagli dell’apertura, mentre l’amministrazione si prepara a concludere questa fase di assegnazione, che dovrebbe portare a una nuova gestione del servizio nel sito storico.

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