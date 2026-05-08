Ancora bando deserto | il bar-ristorante del Castello di Novara non lo vuole proprio nessuno

Il bando per gestire il bar-ristorante all’interno del Castello di Novara si è concluso senza ricevere offerte. Nonostante siano state presentate tre richieste e siano stati effettuati sopralluoghi, nessuna delle proposte è risultata valida o soddisfacente. La scadenza fissata per il 24 aprile è passata senza che si registrassero candidature ufficiali, lasciando la gestione del locale ancora senza un nuovo affidatario.

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Niente da fare, anche questa volta. Sebbene fossero arrivate tre richieste, con tanto di sopralluogo effettuato, il nuovo bando del bar-ristorante del Castello di Novara, al 24 aprile (data di scadenza del bando stesso), non ha ricevuto alcuna proposta. Ancora una volta quindi bando deserto.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Novara, nuovo bando per il bar-ristorante del Castello: canone agevolato e più flessibilità Castello delle Rocchette all’asta: ma nessuno lo vuole, prezzo base tagliato a 561mila euroTorna all’asta il Castello delle Rocchette, suggestivo maniero del XIV secolo arroccato su una collina a metà strada tra Todi e Montefalco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nessuno vuole il bar-ristorante del castello: ennesimo bando deserto; La caffetteria al castello non piace: deserto il bando per la gestione. Ancora bando deserto: il bar-ristorante del Castello di Novara non lo vuole proprio nessunoNiente da fare, anche questa volta. Sebbene fossero arrivate tre richieste, con tanto di sopralluogo effettuato, il nuovo bando del bar-ristorante del Castello di Novara, al 24 aprile (data di ... novaratoday.it Nessuno vuole il bar-ristorante del castello: ennesimo bando desertoAncora un nulla di fatto per i locali della caffetteria al Castello di Novara: anche l’ultimo bando va deserto. Nonostante canoni ridotti e maggiore flessibilità, nessun operatore si è fatto avanti ... lavocedinovara.com DOMANI, 8 maggio 2026, il CASTELLO di NOVARA apre le porte a un evento straordinario: inaugura “SUPERHEROES”. È una mostra che celebra i miti contemporanei tra FUMETTO, CINEMA, ACTION FIGURES e IMMAGINARIO COLLETTIVO. Un percorso s - facebook.com facebook