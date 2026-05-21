Castello di Novara ci sono due interessamenti per il bar-ristorante | quando si saprà qualcosa?

Al Castello di Novara si registrano due manifestazioni di interesse per il bar-ristorante, dopo diversi bandi che sono stati prorogati senza esiti positivi. Le procedure di assegnazione proseguiranno con un affidamento diretto, ma non sono state ancora comunicate le date precise in cui si avrà un aggiornamento ufficiale. La situazione rimane in sospeso, con l’intenzione di procedere senza ulteriori bandi, ma senza dettagli su quando ciò avverrà.

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