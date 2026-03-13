Novara nuovo bando per il bar-ristorante del Castello | canone agevolato e più flessibilità

La Fondazione Castello di Novara ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per affidare in concessione i locali del bar-ristorante all’interno dell’ala sud del Castello. Il bando prevede un canone agevolato e una maggiore flessibilità nelle condizioni di gestione rispetto alle precedenti iniziative. Dopo il bando di dicembre, che non aveva raccolto offerte, questa è la seconda procedura avviata per trovare un gestore.

Nuovo tentativo della Fondazione Castello di Novara. Domande entro il 24 aprile Il Castello di Novara è ancora alla ricerca di un gestore per il bar-ristorante. Dopo il bando pubblicato a dicembre, prorogato, e andato deserto, ecco l'apertura di un nuovo avviso pubblico da parte della Fondazione Castello di Novara per affidare in concessione i locali situati nell'ala sud del complesso monumentale di Piazza Martiri della Libertà. Secondo quanto indicato nell'avviso, i locali verranno concessi nello "stato di fatto". Sarà quindi il concessionario a occuparsi dell'allestimento completo degli spazi, inclusi arredi, finiture e attrezzature necessarie per rendere operativa l'attività.