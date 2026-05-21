Domenica 24 maggio in Toscana si terrà la XVI edizione della Giornata nazionale dedicata alle dimore storiche, promossa dall'Associazione dimore storiche italiane. Oltre 90 castelli, ville, parchi e giardini, alcuni solitamente chiusi al pubblico, apriranno le loro porte ai visitatori. L’evento si svolge in diverse località della regione, offrendo l’opportunità di esplorare spazi storici che raccontano secoli di storia e architettura. La giornata rappresenta un’occasione per scoprire alcune delle residenze più significative della Toscana.

Firenze, 21 maggio 2026 – Oltre 90 dimore storiche apriranno le porte ai visitatori in Toscana domenica 24 maggio in occasione della XVI edizione della Giornata nazionale a esse dedicate, evento annuale promosso dall'Adsi, Associazione dimore storiche italiane. “Un'opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali”, si spiega. https:www.lanazione.itfirenzecosa-farefirenze-ingresso-a-1-euro-alla-galleria-dellaccademia-e-musei-del-bargello-30fcd6ec Dove andare. Tra le dimore storiche toscane 10 apriranno ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 13 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelli, ville, parchi e giardini segreti: domenica alla scoperta delle meraviglie toscane

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