Castello Centurione di Sammichele di Bari | il museo della Civiltà Contadina nel cuore del borgo pugliese

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel borgo pugliese di Sammichele di Bari si trova il Castello Caracciolo, conosciuto anche come Castello Centurione. Costruito in epoche antiche, l'edificio ha avuto molteplici proprietari nel corso dei secoli, lasciando tracce di diverse epoche e stili architettonici. Attualmente ospita il museo della Civiltà Contadina, dedicato alla storia e alle tradizioni locali. La struttura si colloca nel cuore del centro storico del paese.

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Oggi conosciuto come Castello Caracciolo, l’edificio attraversò nei secoli numerosi passaggi di proprietà che ne segnarono profondamente la storia. Tra il XVI e il XVIII secolo il palazzo fu infatti al centro di diverse vicende feudali: nel Cinquecento appartenne al banchiere genovese Heronimo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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