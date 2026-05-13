Castello Centurione di Sammichele di Bari | il museo della Civiltà Contadina nel cuore del borgo pugliese

Nel borgo pugliese di Sammichele di Bari si trova il Castello Caracciolo, conosciuto anche come Castello Centurione. Costruito in epoche antiche, l'edificio ha avuto molteplici proprietari nel corso dei secoli, lasciando tracce di diverse epoche e stili architettonici. Attualmente ospita il museo della Civiltà Contadina, dedicato alla storia e alle tradizioni locali. La struttura si colloca nel cuore del centro storico del paese.

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