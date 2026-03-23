Arezzo, 23 marzo 2026 – Questa sera alle ore 21, nei locali del Circolo MCL di Castelfranco di Sopra, sarà presentato il libro “Gli eroi di Via Fani” di Filippo Boni, un’iniziativa promossa in occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell’uccisione della sua scorta. L’evento, patrocinato dal Comune di Castelfranco Piandiscò, vedrà la partecipazione dell’autore insieme ai rappresentanti delle associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore civile e istituzionale della serata. Il volume mette al centro della narrazione una delle pagine più drammatiche della storia italiana contemporanea: il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelfranco di Sopra ricorda le vittime di via Fani con la presentazione del libro di Filippo Boni

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