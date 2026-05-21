Castel Frentano | 14 appuntamenti per l’estate con R-Estate 2026

A Castel Frentano, l’amministrazione comunale ha annunciato una serie di quattordici eventi previsti tra maggio e agosto, inseriti nel programma R-Estate 2026. Queste attività spaziano tra spettacoli, incontri culturali e iniziative per diverse fasce di pubblico. La realizzazione del calendario coinvolge diverse associazioni locali e volontari, che collaborano nell’organizzazione e nella gestione degli appuntamenti. La programmazione include manifestazioni di musica, teatro e altri eventi ricreativi, distribuiti nel centro storico del borgo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali attività specifiche animeranno il borgo tra maggio e agosto?. Come collaborano associazioni e volontari per creare questo programma?. Perché questo modello partecipativo punta a rilanciare l'economia locale?. Cosa aspettarsi dal mix tra sport, musica e tradizioni abruzzesi?.? In Breve Programma attivo tra fine maggio e metà agosto 2026. Collaborazione tra amministrazione, associazioni locali e rete di volontari. Mix di eventi tra cultura, musica, sport e tradizioni popolari. Obiettivo di stimolare l'economia locale e la socialità intergenerazionale. A Castel Frentano sono previsti 14 appuntamenti tra fine maggio e metà agosto per la nuova edizione della rassegna denominata R-Estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel Frentano: 14 appuntamenti per l’estate con R-Estate 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ecco "R-Estate 2026": a Castel Frentano pronti gli eventi per la stagione più bellaQuattordici eventi da fine maggio a metà agosto per rendere Castel Frentano un luogo vivo, accogliente e protagonista del territorio. "Bologna Estate 2026": dal centro alle periferie, la grande estate bologneseDal 15 maggio al 27 settembre è tempo di Bologna Estate: il cartellone di iniziative estive che porta musica, cinema, spettacolo, danza, arte,... Ecco R-Estate 2026: a Castel Frentano pronti gli eventi per la stagione più bellaSono quattordici gli eventi, da fine maggio a metà agosto, programmati dall'amministrazione comunale per accompagnare cittadini, famiglie, giovani e visitatori durante tutta la stagione estiva ... chietitoday.it Castel Frentano tra i vincitori di Respiriamo insieme, la campagna anti?fumo AIOT 2026Premiata la IV C dell’IC Castel Frentano nella campagna anti?fumo AIOT 2026, dedicata alla prevenzione del tumore al polmone ... abruzzonews.eu