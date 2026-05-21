Casoria 16enne morto dopo aver mangiato un gelato | la causa potrebbe essere il gusto melone

A Casoria, un ragazzo di 16 anni è morto poco dopo aver consumato un gelato alla frutta. La vittima, che soffriva di allergia alle proteine del latte, avrebbe avuto uno shock anafilattico subito dopo aver mangiato il gelato al gusto melone. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare il giovane. Le autorità stanno indagando per chiarire eventuali responsabilità legate alla presenza di proteine del latte nel prodotto.

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Adriano D’Orisi era allergico alle proteine del latte e dopo aver mangiato un gelato alla frutta avrebbe avuto uno shock anafilattico fulminante, per il quale è deceduto a soli 16 anni. Ieri è stata fatta l’autopsia A Casoria (Napoli)un ragazzo di sedici anni è morto dopo aver mangiato un gelato. Dalle prime ricostruzioni emerge che il giovane fosseallergico alle proteine del lattee che, proprio per questo, prestava sempre molta attenzione a ciò che mangiava. La tragedia è avvenuta la sera del 16 maggio scorso. Il 16enne e i suoi amici avevano deciso di prendersi un gelato insieme, come spesso accadeva. Il ragazzo allergico, Adriano D’Orisi, avrebbe preso il solito gelato gusto frutta, in un posto che conosceva bene. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: la causa potrebbe essere il gusto melone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Casoria, un 16enne morto dopo aver mangiato un gelato Sullo stesso argomento Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: “Dolore enorme”Sarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un... Casoria, 16enne muore dopo aver mangiato un gelatoCASORIA (NAPOLI), 17 MAGGIO 2026 – Un ragazzo di 16 anni, Adriano d’Orso, è morto nella tarda serata di ieri a Casoria dopo avere accusato un malore... Il 16enne morto a Casoria dopo aver mangiato un gelato: allergico al lattosio forse tradito da un nuovo gusto x.com Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: Dolore enormeSarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un gelato ... fanpage.it Ragazzo morto dopo aver mangiato gelato per allergia a lattosio, Forse causa nuovo gustoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ragazzo morto dopo aver mangiato gelato per allergia a lattosio, 'Forse causa nuovo gusto' ... tg24.sky.it