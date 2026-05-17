Casoria 16enne muore dopo aver mangiato un gelato
A Casoria, nella serata di ieri, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver mangiato un gelato in una gelateria. Secondo quanto riferito, il giovane ha accusato un malore mentre era con alcuni amici nel locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. La famiglia del ragazzo è stata informata dell’accaduto.
CASORIA (NAPOLI), 17 MAGGIO 2026 – Un ragazzo di 16 anni, Adriano d’Orso, è morto nella tarda serata di ieri a Casoria dopo avere accusato un malore mentre si trovava in una gelateria con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe iniziato a sentirsi male mentre stava consumando un gelato. Gli amici lo hanno immediatamente accompagnato nell’abitazione del padre, che si trova poco distante dal locale, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Alcune persone presenti hanno tentato di prestargli soccorso somministrandogli del cortisone, ma all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Sullo stesso argomento
Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: “Dolore enorme”Sarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un...
Ragazzo di 16 anni muore dopo aver mangiato un gelato a Casoria: l’ipotesi dello shock anafilatticoUn 16enne è morto dopo aver mangiato un gelato in via Bologna, a Casoria (Napoli).
Casoria, 16enne muore dopo un malore improvviso: sequestrate vaschette di gelato - Facebook facebook
Casoria sotto choc, 16enne muore dopo un gelato: Adriano crolla in strada davanti ai passantiIl giovane si è sentito male poco dopo aver acquistato un gelato in via Bologna. Inchiesta aperta dalla Procura, sequestrate le vaschette dei gusti consumati, ipotesi choc anafilattico ... ilgazzettinovesuviano.com
Casoria, 16enne morto dopo aver mangiato un gelato: salma sequestrata, disposta autopsia. Il sindaco: Dolore enormeSarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un gelato ... fanpage.it