Casoria 16enne muore dopo aver mangiato un gelato

A Casoria, nella serata di ieri, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo aver mangiato un gelato in una gelateria. Secondo quanto riferito, il giovane ha accusato un malore mentre era con alcuni amici nel locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto. La famiglia del ragazzo è stata informata dell’accaduto.

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