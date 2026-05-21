Caso Poggi | Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi per depistaggio

Stefania Cappa ha presentato una denuncia contro il legale di Stasi, accusandolo di aver orchestrato un depistaggio nel caso Poggi. Secondo l’accusa, le ricerche effettuate nel fosso di Tromello sono state utilizzate per indirizzare le indagini in una direzione sbagliata. La denuncia evidenzia come il legale di Stasi avrebbe manipolato le informazioni e le indagini per influenzare gli sviluppi del procedimento giudiziario. Le autorità stanno ora verificando i contenuti e le modalità di queste azioni.

?? Punti chiave Chi sono i legali accusati di aver orchestrato il depistaggio? Come sono state utilizzate le ricerche nel fosso di Tromello? Perché la Procura deve gestire cento nuovi procedimenti legali? Quali prove cercano i legali delle Cappa nel fascicolo integrale??? In Breve Denuncia contro Antonio De Rensis, Luciano Marchetto e Massimo Di Giuseppe a Garlasco. PM Fabio Pansa coordina circa cento procedimenti per diffamazione e stalking a Pavia. Ricerca fallimentare dell'arma nel fosso . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco |Marco Poggi e Stefania Cappa: binari paralleli

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