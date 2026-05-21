Caso Poggi Sempio | Mio figlio è innocente era a casa con me

In un caso giudiziario legato a Poggi e Sempio, la difesa dell'accusato ha dichiarato che il figlio era a casa con loro durante il periodo in cui si suppone fosse coinvolto in attività criminali. Le autorità stanno analizzando alcune foto del viaggio a Vigevano che potrebbero confermare l'alibi. Contestualmente, ci sono indagini in corso per verificare se ci siano stati tentativi di corruzione nei confronti di un pubblico ministero coinvolto nel procedimento.

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