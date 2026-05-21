Caso Poggi Sempio | Mio figlio è innocente era a casa con me
In un caso giudiziario legato a Poggi e Sempio, la difesa dell'accusato ha dichiarato che il figlio era a casa con loro durante il periodo in cui si suppone fosse coinvolto in attività criminali. Le autorità stanno analizzando alcune foto del viaggio a Vigevano che potrebbero confermare l'alibi. Contestualmente, ci sono indagini in corso per verificare se ci siano stati tentativi di corruzione nei confronti di un pubblico ministero coinvolto nel procedimento.
? Punti chiave Come possono le foto del viaggio a Vigevano confermare l'alibi?. Perché gli inquirenti sospettano un tentativo di corruzione con il procuratore?. Cosa rivelerà l'analisi tecnica degli spostamenti verso Vigevano?. Chi potrà smentire la ricostruzione temporale fornita da Giuseppe Sempio?.? In Breve Giuseppe Sempio è indagato per corruzione verso l'ex procuratore Venditti a Pavia.. L'alibi si basa su un viaggio verso Vigevano documentato da materiale fotografico.. La giornalista Roberta Ferrari ha condotto l'intervista al Tg1 il 21 maggio 2026.. Inquirenti devono incrociare i tempi del tragitto con i rilievi tecnici del delitto.. Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 13:30, Giuseppe Sempio ha rilasciato un’intervista al Tg1 per respingere le accuse di omicidio rivolte al figlio Andrea Sempio riguardo la morte di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
GARLASCO, IL PADRE DI ANDREA SEMPIO ROMPE IL SILENZIO: MIO FIGLIO È INNOCENTE, NON CENTRA NULLA
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Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, era con me a casa https://qds.it/caso-garlasco-padre-andrea-sempio-omicidio-chiara-poggi/ facebook
Qualcuno mi spiega il rifiuto dei poggi alle accuse a sempio? Da padre il mio unico desiderio sarebbe veder condannato chi effettivamente avrebbe ucciso mia figlia, non uno, anche se inquietante, a caso x.com
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