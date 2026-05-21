Sono stati sequestrati i conti bancari di due figlie di un ex presidente del governo, legate a un procedimento giudiziario in corso. Le autorità hanno anche messo sotto sequestro i conti di un ex leader politico, nel quadro di un'indagine che coinvolge i fondi di una compagnia aerea. Nel corso dell'inchiesta si cerca di chiarire il rapporto tra i fondi della compagnia e il commercio di oro con il Venezuela. La vicenda si inserisce in un contesto di accertamenti su operazioni finanziarie sospette.

? Punti chiave Come sono collegati i fondi della compagnia all'oro del Venezuela?. Chi sono le figlie di Zapatero coinvolte nel sequestro dei conti?. Perché i 53 milioni di euro pubblici sono finiti sotto indagine?. Cosa emergerà dall'interrogatorio ufficiale fissato per il prossimo 2 giugno?.? In Breve Inchiesta su 53 milioni di euro erogati alla compagnia Plus Ultra nel 2021.. Accuse includono traffico di influenze, riciclaggio e contrabbando d'oro dal Venezuela.. Interrogatorio ufficiale di Zapatero fissato dal giudice Calama per il 2 giugno.. Indagini su flussi monetari verso imprenditori venezuelani tramite società schermo.. Il giudice dell’Audiencia Nacional José Luis Calama ha disposto il congelamento dei conti correnti di José Luis Rodríguez Zapatero e delle sue figlie per l’inchiesta Plus Ultra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Plus Ultra: congelati i conti di Zapatero e delle figlie

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