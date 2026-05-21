Caso Modena | l’errore sulla foto scaglia un innocente nel mirino

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una testata nazionale ha pubblicato una foto che ha identificato erroneamente un sospettato, causando un danno grave a un giovane algerino. L'immagine, diffusa senza verifiche approfondite, ha portato all'attenzione pubblica un individuo che non ha nulla a che fare con il caso. La confusione sulla sua identità ha alterato la percezione dell'accaduto e ha messo in discussione le modalità di gestione delle informazioni da parte dei media. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità nell'accuratezza delle notizie pubblicate.

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? Punti chiave Come ha fatto una testata nazionale a scambiare l'identità del sospettato?. Chi è il giovane algerino la cui vita è stata distrutta?. Perché i politici hanno usato la foto errata per la propaganda?. Quali sono le conseguenze legali per le redazioni che hanno sbagliato?.? In Breve L'errore nasce dall'omonimia con un cittadino algerino residente a Lione.. Gisella Ruccia segnala l'uso della foto errata in TgLa7 e L'aria che tira.. La Lega utilizza i post del ragazzo algerino per propaganda politica.. L'identificazione errata scatena attacchi xenofobi sui canali social per 48 ore.. A Modena, il 31enne Salim El Koudri è attualmente detenuto con l’accusa di strage e lesioni aggravate dopo che un errore nell’identificazione fotografica ha scatenato una tempesta mediatica durata 48 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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