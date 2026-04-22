Mancini nel mirino | l’errore sulle sostituzioni rischia lo scudetto

Il nome di un allenatore è finito sotto scrutinio a causa di un errore riguardante le sostituzioni durante una recente partita. L’episodio ha sollevato dubbi sulla regolarità del risultato e potrebbe influenzare la classifica finale del campionato. La questione è al centro di un’indagine ufficiale, mentre le autorità sportive stanno esaminando attentamente le carte e le decisioni prese durante l’incontro. La vicenda sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il sogno di Roberto Mancini si trasforma in un incubo burocratico a pochi passi dal traguardo. Dopo aver festeggiato il titolo nazionale in Qatar il 14 aprile, il tecnico dell’Al-Sadd rischia ora di vedersi sottrarre lo scudetto a causa di una decisione del giudice sportivo legata a un errore nelle sostituzioni. La parabola discendente della squadra di Mancini è stata fulminea. Solo sette giorni fa, mentre l’Al-Sadd affrontava l’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Champions League asiatica, la vittoria del campionato era già realtà. In quel momento, i rivali diretti, l’Al Shamal, avevano perso punti preziosi nella penultima giornata, lasciando il vantaggio ai compagni di Mancini di ben 5 punti con un solo turno ancora da disputare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mancini nel mirino: l’errore sulle sostituzioni rischia lo scudetto Notizie correlate Leggi anche: Mancini batte Inzaghi nel derby della Champions asiatica e vince lo scudetto del Qatar Festa scudetto Inter, primi spifferi in casa nerazzurra: c’è quella partita nel mirino! Lo scenariodi Alberto PetrosilliFesta scudetto Inter, i nerazzurri puntano a festeggiare la vittoria tricolore contro il Parma: primi spifferi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter su Mancini: il centrale della Roma nel mirino per la difesa; Nuoto, Riccione sorride a Mancini: tre record personali e gli Europei nel mirino; Roberto Mancini, che serata: elimina l’Al-Hilal di Inzaghi e vince il campionato del Qatar. Salgono le quotazioni da ct azzurro?; Inter su Mancini: la Roma riflette tra mercato e rinnovo. Mercato, Mancini nel mirino dell’Inter. Ma dipende dalla RomaIl congelamento del prolungamento contrattuale apre scenari di mercato imprevedibili per Mancini. Il club nerazzurro monitora la situazione ... siamolaroma.it Da Mancini a Kone, fino a Pellegrini e Celik: l'Inter guarda in casa RomaL’ Inter guarda alla prossima estate e, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, potrebbe attingere in maniera importante dalla rosa della Roma. Diversi profili giallorossi avrebbero attirato ... it.blastingnews.com Mancini campione in Qatar, anzi no: aveva festeggiato, ora deciderà lo scontro diretto #SkySport x.com Il femminicidio di Lettomanoppello. Cleria Mancini aveva 66 anni, è stata uccisa lo scorso 9 ottobre dal marito Antonio Mancini che non viveva più con lei. La Procura di Pescara chiude l’inchiesta per femminicidio e punta ad andare direttamente in Corte d’Assi - facebook.com facebook