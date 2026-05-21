Caso manager russo a Rapallo | liberato dopo il fermo a Marassi

Un manager russo è stato liberato a Rapallo dopo essere stato fermato a Marassi. Il suo arresto è stato disposto da un’autorità giudiziaria, ma la sua difesa sostiene che la vicenda sia legata a una persecuzione politica da parte delle autorità russe. La questura ha eseguito il fermo nel corso di un'operazione che ha coinvolto anche altri soggetti. La vicenda è al centro di un dibattito legale e diplomatico tra le parti coinvolte.

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