Un caso di detenzione all’estero, durato diversi mesi, coinvolge un cittadino arrestato in Vietnam a causa di un pacco sospetto. La vicenda si è svolta tra rinchiusi e procedimenti giudiziari, con interventi di vari tribunali e autorità. La notizia richiama un episodio simile avvenuto in Romania, dove un uomo è stato liberato dopo 21 mesi di carcere.

Pesaro, 26 aprile 2026 – Un pacco, un arresto all’estero, mesi in carcere e una battaglia legale fra tribunali e istituzioni. La storia di Marco Mancini, 32enne pesarese detenuto in Vietnam da novembre scorso non è un caso isolato. A migliaia di chilometri di distanza, ma questa volta dentro l’Unione europea, si era consumato un percorso molto simile: quello di Filippo Mosca, siciliano di Caltanissetta, finito in carcere in Romania per traffico internazionale di droga. Mosca, oggi 30enne, era stato arrestato nel 2023 e condannato in primo grado a 8 anni e 3 mesi. Sempre un pacco sospetto con droga. Anche qui, tutto ruotava attorno a un pacco con sostanze stupefacenti spediti da Barcellona a una ragazza del gruppo con cui si trovava.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco, dalla vacanza al carcere in Vietnam: un caso simile in Romania liberato dopo 21 mesi

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