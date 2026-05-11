Un assaggio di Malagò presidente Figc | parla di tutto e non dice niente
Durante la presentazione di Piazza di Siena, evento ippico a Roma, Giovanni Malagò è stato intercettato mentre parlava di vari argomenti senza confermare né smentire la sua candidatura alla presidenza della Figc. Non ha fornito dettagli specifici sulle sue intenzioni future, limitandosi a discutere di altri temi legati allo sport e all’evento in corso. La sua posizione rimane quindi ancora indefinita in merito a questa possibile candidatura.
Giovanni Malagò, intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, non scioglie le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della Figc. Ecco le sue parole: “Avevo promesso che, per correttezza e rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera”. Le parole di Giovanni Malagò. Risolta anche la questione ineleggibilità? “ È sempre la stessa domanda. Non rispondo a cose a cui non c’è motivo che io debba rispondere”. Settimana calda tra derby, Coppa Italia e tennis. “Beh, è qualche anno che l’area del Foro Italico, che conosciamo bene, ospita eventi di campionato e la finale di Coppa Italia in mezzo alla settimana del tennis.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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