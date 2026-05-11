Un assaggio di Malagò presidente Figc | parla di tutto e non dice niente

Durante la presentazione di Piazza di Siena, evento ippico a Roma, Giovanni Malagò è stato intercettato mentre parlava di vari argomenti senza confermare né smentire la sua candidatura alla presidenza della Figc. Non ha fornito dettagli specifici sulle sue intenzioni future, limitandosi a discutere di altri temi legati allo sport e all’evento in corso. La sua posizione rimane quindi ancora indefinita in merito a questa possibile candidatura.

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