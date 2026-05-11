Un assaggio di Malagò presidente Figc | parla di tutto e non dice niente

Da ilnapolista.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione di Piazza di Siena, evento ippico a Roma, Giovanni Malagò è stato intercettato mentre parlava di vari argomenti senza confermare né smentire la sua candidatura alla presidenza della Figc. Non ha fornito dettagli specifici sulle sue intenzioni future, limitandosi a discutere di altri temi legati allo sport e all’evento in corso. La sua posizione rimane quindi ancora indefinita in merito a questa possibile candidatura.

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Giovanni Malagò, intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, non scioglie le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della Figc. Ecco le sue parole: “Avevo promesso che, per correttezza e rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera”. Le parole di Giovanni Malagò. Risolta anche la questione ineleggibilità? “ È sempre la stessa domanda. Non rispondo a cose a cui non c’è motivo che io debba rispondere”. Settimana calda tra derby, Coppa Italia e tennis. “Beh, è qualche anno che l’area del Foro Italico, che conosciamo bene, ospita eventi di campionato e la finale di Coppa Italia in mezzo alla settimana del tennis.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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