Presidente FIGC Galliani si tira fuori e sostiene Marotta che avverte | Malagò? Lo faccio solo per il bene del calcio

Il presidente della FIGC ha dichiarato che Galliani non partecipa alla discussione sull’elezione di Malagò, sostenendo invece la proposta di Marotta. Marotta, invece, ha affermato che le sue parole su Malagò sono mosse esclusivamente dal desiderio di tutelare il calcio italiano. Galliani ha preso le distanze, preferendo non coinvolgersi nella questione. La questione riguarda la nomina di un nuovo presidente per la Federazione.

di Paolo Moramarco Presidente FIGC, Galliani si tira fuori e sostiene l’idea di Marotta nell’eleggere Malagò. Questa la situazione in vista del 22 giugno. Il futuro della FIGC attende di prendere forma dopo l’addio di Gabriele Gravina e in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. In queste ore è forte la decisione di Adriano Galliani, l’ex dirigente del Monza ed ex storico amministratore delegato del Milan, di non candidarsi alla presidenza federale. Come riportato dal Corriere della Sera, Galliani ha scelto di tirarsi indietro, chiarendo la sua posizione e indicando in Giovanni Malagò il profilo ideale per guidare il calcio italiano in questa fase delicata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Presidente FIGC, Galliani si tira fuori e sostiene Marotta che avverte: «Malagò? Lo faccio solo per il bene del calcio» Buonfiglio sul nuovo presidente Figc: “Cambiando solo un nome non si cambia un tubo”. E Malagò non commenta“Cosa deve fare il calcio? Un’analisi attenta, scegliere un presidente con un programma chiaro e chiedere interventi governativi, ma cambiando solo... Malagò ha l’appoggio della Serie A per diventare il presidente della FIGC: solo Lotito si opponeLunedì la Serie A terrà una riunione per scegliere il suo candidato alle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC: la maggioranza...