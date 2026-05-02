Due giorni dopo l’intercettazione di alcune imbarcazioni da parte delle forze israeliane, la rappresentanza legale ha annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La nave coinvolta, che portava la bandiera italiana, sarebbe stata oggetto di azioni che, secondo le accuse, richiedono l’intervento delle autorità italiane per tutelare i diritti di due persone a bordo. La vicenda riguarda quindi la protezione di cittadini italiani coinvolti in operazioni nel Mediterraneo.

A due giorni dall’intercettazione, da parte dei militari israeliani, di alcune delle barche della Global Sumud Flotilla a largo di Creta, a Roma davanti alla Farnesina, “l’equipaggio di terra” si è mobilitato con un presidio per chiedere il rilascio immediato dei due attivisti, Thiago Avila e Saif Abukeshek, gli unici due sequestrati e portati in Israele. Le altre 173 persone, che si trovavano sulle barche fermate dalle forze israeliane, sono sbarcate a sud est dell’isola di Creta. “Questa notte abbiamo fatto ricorso alla Cedu – spiega Tatiana Montella, del team legale italiano della Flotilla – perché la nave su cui viaggiavano i due attivisti batteva bandiera italiana, questo significa che c’è giurisdizione e responsabilità dell’Italia, perché è come se fosse successo sul nostro territorio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la legale annuncia ricorso alla Cedu: “Nave batteva tricolore, l’Italia deve proteggere Avila e Abukeshek”

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